Covid-19

A Coronavac, vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac que foi testada no Brasil pelo Instituto Butantan, teve uma eficácia de 78% no país, informou hoje o governo do estado de São Paulo.

"É um dia muito importante para os brasileiros, para a vida e para a saúde, a vacina do Insituto Butantan tem eficácia de 78% a 100% contra a covid-19, apontam os estudos no Brasil", disse o governador de São Paulo, João Doria, numa conferência de imprensa.

Os dados da pesquisa foram revistos pelo Comité Internacional Independente que acompanha os ensaios e serão apresentados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão que autoriza a venda de medicamentos no Brasil.