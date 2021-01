UE/Presidência

Miguel Poiares Maduro qualificou hoje de "profundamente antidemocrático" que o primeiro-ministro, António Costa, o acuse de "traição" e "conspiração contra o país" pelas críticas que fez à posição do Governo na escolha do procurador europeu.

"Acho que confundir uma crítica ao Governo, ou a um ministro do Governo ou a uma decisão da ministra da Justiça, com uma crítica ao país ou com um ato de traição contra o país é dificilmente qualificável", disse Poiares Maduro à Lusa.

"E acho profundamente antidemocrático que um primeiro-ministro possa fazer essa confusão e achar que alguém que exerce livremente o seu direito à crítica, aliás como outros o fizeram, possa ser tratado como estando a cometer um ato de traição contra o país", frisou.