Actualidade

A classificação da Mata do Fontelo como conjunto de interesse público, a criação de uma escola de jardineiros e o desafio "Flores à janela" são algumas ações que a Câmara de Viseu vai desenvolver, anunciou hoje o presidente do município.

Para este ano, a autarquia adotou o slogan "Viseu Cidade-Jardim" que, segundo Almeida Henriques, é originário dos anos 30 do século XX.

"É uma lógica do reencontro com o nosso passado e com a nossa identidade histórica e, ao mesmo tempo, uma resposta aos tempos presentes e a um futuro próximo do concelho", frisou, aos jornalistas, durante a apresentação do plano de ação.