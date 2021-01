Actualidade

Obras de arte dos artistas José Luís Neto, Júlia Ventura, Mattia Denisse e António Olaio estão entre as aquisições realizadas em 2020, pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), inscritas na base de dados 'online' dos contratos públicos.

Patrício Garrido, Pedro Cabral Santo, Daniel Moreira, Mariana Caló, Manuel Santos Maia, Mafalda Santos, João Pedro Vale, João Fonte Santa, Luís Lázaro Matos e Eduardo Matos são outros dos artistas a quem a DGPC adquiriu obras, em 2020, segundo aquela base de dados, num valor total superior a 150 mil euros.

No processo de aquisição de obras de arte, são também enumeradas galerias com as quais foram estabelecidos contratos, nomeadamente 3+1, Carlos Carvalho, Cristina Guerra, Lehmann + Silva, Quadrado Azul, Nuno Centeno, Francisco Fino, Balcony, Bruno Múrias, Filomena Soares, Vera Cortês, Pedro Oliveira, Pedro Cera e NO.NO, num valor global de cerca de 240 mil euros.