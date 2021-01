UE/Presidência

O eurodeputado do PSD Paulo Rangel qualificou hoje de "lamentável" que o primeiro-ministro, António Costa, "confunda o exercício legítimo de escrutínio da ação do Governo com uma 'campanha para denegrir a imagem externa do país'".

Paulo Rangel reagia assim, em comunicado, às declarações de António Costa que o acusou - com o ex-ministro Miguel Poiares Maduro e o deputado social-democrata Ricardo Batista Leite - de liderarem "uma campanha internacional contra Portugal" durante a presidência do Conselho da União Europeia (UE).

Sublinhando que o "tom ameaçador" do primeiro-ministro "não apaga falsidades" nem "intimida", Rangel realçou que irá manter o "exercício democrático de oposição".