Covid-19

Todos os estabelecimentos comerciais, cafés e restaurantes na Madeira vão encerrar às 17:00 nos próximos dois fins de semana e há recolher obrigatório a partir das 18:00 nesses dias, anunciou hoje o Governo Regional.

Estas são as medidas que o executivo de coligação PSD/CDS-PP decidiu hoje para tentar conter a disseminação da covid-19 no arquipélago.

Num comunicado, o Governo Regional especifica que, nesses dois fins de semana (09-10 e 16-17 de janeiro), está interdita a circulação na via pública entre as 18:00 e as 05:00 do dia seguinte.