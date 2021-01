EUA/Eleições

O líder democrata no Senado dos EUA, Chuck Schumer, pediu hoje a destituição imediata do Presidente Donald Trump, depois do violento ataque ao Capitólio, na quarta-feira, por apoiantes do líder republicano.

Num comunicado hoje divulgado, Schumer disse que o ataque ao Capitólio "foi uma insurreição contra os Estados Unidos, incitada pelo Presidente", concluindo que Trump "não deve ocupar o cargo nem por mais um dia".

Schumer pede ao vice-Presidente, Mike Pence, e ao Gabinete do Presidente para que invoquem a 25ª Emenda e retirem Trump imediatamente do cargo.