Covid-19

A Câmara de Viana do Alentejo (Évora) anunciou hoje ter encerrado os serviços de atendimento ao público, proposto suspender as aulas presenciais e cancelado as comemorações do feriado municipal, devido ao aumento de casos de covid-19.

"Devido ao aumento do número de casos positivos de covid-19 no concelho, o município de Viana do Alentejo voltou a encerrar os serviços de atendimento ao público", desde hoje, revelou a autarquia, em comunicado enviado à agência Lusa.

Os serviços, contudo, "mantêm-se em funcionamento", mas são assegurados através dos contactos telefónicos ou por correio eletrónico, enquanto os pagamentos deverão "ser efetuados via multibanco ou por transferência bancária".