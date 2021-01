Covid-19

Três utentes do lar da Misericórdia de Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, distrito de Évora, infetadas com covid-19 morreram hoje e o total de óbitos na instituição subiu para 24, disse o provedor.

Em declarações à agência Lusa, o provedor da Santa Casa da Misericórdia (SCM) de Alcáçovas, João Penetra, indicou que duas destas mortes ocorreram no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) e a outra aconteceu na instituição.

A mortes destas três utentes juntam-se a outra, também de uma idosa, ocorrida na quarta-feira, igualmente no HESE, pelo que o total de óbitos na instituição subiu para 24, adiantou o responsável.