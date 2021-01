TAP

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) disse hoje que a TAP mostrou "abertura para a negociação coletiva" depois de uma reunião entre as duas partes, para discutir o plano de reestruturação.

De acordo com uma nota enviada aos associados, a que a Lusa teve acesso, a direção da estrutura sindical deu conta do encontro, no contexto "da consulta dos representantes dos trabalhadores para efeitos de audição sobre o plano de reestruturação".

Na reunião estiveram presentes o secretário de Estado Adjunto das Comunicações, Hugo Santos Mendes, e um adjunto do ministro das Infraestruturas, além do 'chairman', Miguel Frasquilho, do presidente executivo, Ramiro Sequeira, e um assessor do Conselho de Administração da TAP.