Mantas, casacos com gorro, cachecóis e luvas são apetrechos que alunos de escolas do Alentejo usam para suportar o frio nas aulas e que tem sido agravado pela necessidade de arejar salas devido à pandemia de covid-19.

O que "deveria ser insólito" é "comum" na "degradada" Escola Secundária de Serpa, no distrito de Beja, que tem 44 anos e precisa de obras de requalificação, contou hoje à agência Lusa Francisco Oliveira, diretor do Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa, do qual faz parte o estabelecimento de ensino.

Segundo o diretor, a escola tem "vários problemas", como infiltrações, que fazem com que "chova dentro das salas", falta de isolamento térmico e "uma rede elétrica antiga e que não comporta a climatização", impedindo que muitas salas tenham ar condicionado.