Covid-19

A Associação de Futebol de Évora (AFE) anunciou hoje a suspensão dos campeonatos distritais de futebol e futsal, com efeitos imediatos e até ao final deste mês, devido ao aumento de casos do novo coronavírus na região.

Em comunicado, a AFE indicou que a decisão foi tomada numa reunião da direção da associação, realizada esta tarde, na qual foi analisado "o agravamento da situação pandémica no país em geral e no distrito em particular".

"Da análise efetuada, verifica-se igualmente um agravamento de casos nos filiados que disputam os nossos campeonatos distritais", salientou a AFE, indicando que a situação será reavaliada no final deste mês.