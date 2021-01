UE/Presidência

O ministro dos Negócios Estrangeiros considerou hoje que "o que prejudica a imagem de Portugal é o empolamento de dois lapsos", referindo-se à polémica em torno da escolha do procurador europeu José Guerra.

Augusto Santos Silva falava numa audição na Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, durante a qual o deputado do PSD Duarte Marques criticou as afirmações do primeiro-ministro, António Costa, que hoje responsabilizou três dirigentes sociais-democratas por uma campanha para denegrir a imagem externa do país.

"As declarações do primeiro-ministro hoje sobre três dirigentes do PSD, a quem acusou de traição, são uma vergonha e aprofundam o embaraço português com este caso do procurador, cuja responsabilidade é única e exclusivamente do Governo português", começou por dizer o deputado Duarte Marques.