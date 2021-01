Actualidade

O Tribunal de Contas (TdC) alerta que o Estado continua sem um "inventário completo e atualizado" do seu património imobiliário, mantendo uma base de dados "incompleta", com "erros" e "fragilidades estruturais" que prejudicam uma gestão integrada destes ativos.

"No Sistema de Informação dos Imóveis do Estado (SIIE), no final de 2019, estavam identificados como pertencendo ao domínio privado do Estado 9.495 imóveis. Porém, o inventário dos imóveis do Estado continua longe de concluído e não foram superados constrangimentos vários", lê-se no Relatório de Auditoria à Inventariação do Património Imobiliário do Estado, hoje divulgado pelo TdC.

No documento, o Tribunal recorda que tem vindo "a alertar, há muitos anos, para as fragilidades na inventariação", mas o facto é que, "no final de 2019, continua a não existir um inventário completo e atualizado do património imobiliário do Estado".