EUA/Eleições

A secretária da Educação norte-americana, Betsy DeVos, apresentou na quinta-feira a demissão, a segunda no executivo de Donald Trump depois dos incidentes no Capitólio por apoiantes do Presidente cessante.

"É inegável que a sua retórica teve impacto na situação, e isso é um ponto de viragem para mim", escreveu DeVos numa carta enviada a Donald Trump, citada por vários órgãos de comunicação norte-americanos, de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP).

A controversa multimilionária estava em funções desde o início do mandato de Trump.