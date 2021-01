Actualidade

A China advertiu os Estados Unidos de que vão pagar "um preço alto" se a embaixadora norte-americana na ONU visitar Taiwan nos próximos dias, como anunciado pelo Departamento de Estado dos EUA.

"Os Estados Unidos pagarão um preço alto pela má ação" e "a China insta os Estados Unidos a pararem com a sua provocação louca, a deixarem de criar novas dificuldades para as relações sino-americanas e para a cooperação dos dois países no seio das Nações Unidas", de acordo com uma declaração da missão chinesa junto da ONU, divulgada na quinta-feira.

A China "opõe-se firmemente" a esta visita de Kelly Craft e apelou aos Estados Unidos para "deixarem de ir mais além no caminho errado", reiterando a posição de Pequim de que existe uma só China e Taiwan é apenas uma província.