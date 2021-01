Venezuela

O Presidente da Venezuela anunciou, na quinta-feira, ter aprovado o estabelecimento de um novo território marítimo, denominado fachada atlântica venezuelana.

"É estabelecido um novo território marítimo da República, como parte de um conjunto de ações legais, constitucionais, políticas, diplomáticas e de Estado para defender os nossos sagrados direitos de 200 anos de República", declarou Maduro, na instalação do Conselho de Defesa da Nação e do Conselho de Estado, cujo tema central foi a disputa do território Esequibo, entre a Venezuela e a Guiana.

O decreto prevê a criação de uma zona estratégica de desenvolvimento do país, denominada "território para o desenvolvimento da Fachada Atlântica" para dar "proteção adequada e salvaguardar a jurisdição da Venezuela nos espaços continentais, áreas marinhas, limítrofes, submarinas, insulares, lacustres, fluviais e o mar territorial".