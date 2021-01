Actualidade

O secretário-geral da ONU anunciou a nomeação do senegalês Abdoulaye Mar Dieye como coordenador especial para o desenvolvimento no Sahel, um novo posto destinado a combater as crises humanitárias e de segurança na região africana.

Abdoulaye Mar Dieye, que ficará sediado em Dakar, "é um macroeconomista e especialista em desenvolvimento com uma sólida experiência em desenvolvimento adquirida ao longo dos últimos 35 anos", anunciou António Guterres, num comunicado divulgado na quinta-feira.

O novo posto surge após resoluções adotadas pela ONU que pediam "um compromisso coletivo e integrado reforçado na região do Sahel para travar a deterioração da situação, reconhecendo a interdependência das crises de segurança, humanitária e de desenvolvimento".