Actualidade

O líder norte-coreano defendeu no congresso do partido único, no poder, a necessidade de rever laços com a Coreia do Sul e de "expandir e desenvolver relações externas em profundidade", noticiou hoje a imprensa estatal.

No entanto, como tem sido o caso desde o início do congresso, que vai no terceiro dia, os meios de comunicação estatais norte-coreanos ofereceram pouco contexto ao que Kim Jong-un disse, em Pyongyang, aos delegados e à liderança do Partido dos Trabalhadores.

O diário Rodong e a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA noticiaram que Kim Jong-un "analisou a questão das relações com o Sul como é exigido pela situação atual e pela mudança dos tempos", e sublinhou a necessidade de "expandir e desenvolver as relações externas em profundidade".