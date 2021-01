Actualidade

Macau cancelou hoje o espetáculo de fogo de artifício do Ano Novo Lunar, bem como a tradicional parada para assinalar a efeméride, anunciou a Direção dos Serviços de Turismo (DST) do território.

Em comunicado divulgado no 'site' oficial do Governo, a DST justificou o cancelamento do espetáculo de fogo de artifício com "problemas no transporte de material", acrescentando que "também não realizará a Parada de Celebração do Ano Novo Lunar".

Este é o segundo ano consecutivo em que Macau não assinala a efeméride com o tradicional cortejo e fogo de artifício, depois de no ano passado as celebrações do popular evento terem sido canceladas devido à pandemia de covid-19, que chegou ao território no final de janeiro de 2020.