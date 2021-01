Covid-19

O líder supremo do Irão, o 'ayatolah' Ali Khamenei, proibiu hoje a importação de vacinas norte-americanas e britânicas contra o covid-19, urgindo os cientistas iranianos a desenvolverem um composto nacional.

"Se a fábrica da Pfizer pode produzir uma vacina, eles que a 'consumam' primeiro para que em 24 horas não tenham quatro mil mortos. O mesmo acontece com o Reino Unido", sublinhou o líder iraniano num discurso transmitido pela televisão.

O 'ayatolah' Ali Khamenei referia-se à elevada propagação de covid-19 nos Estados Unidos, que na quinta-feira ultrapassou pela primeira vez as 4.000 mortes por covid-19 num dia, e no Reino Unido por causa da nova estirpe do vírus que fez aumentar o número de contágios.