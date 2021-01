Actualidade

O Gabinete da ONU para a África Ocidental e Sahel (UNOWAS, sigla em inglês) considera que a desconfiança entre os atores políticos da Guiné-Bissau continua a agravar a tensão política e recomenda diálogo para garantir estabilidade.

"A desconfiança arraigada continua a exacerbar as divisões entre os atores políticos na Guiné-Bissau, exigindo ações conjuntas de todas as partes nacionais interessadas, com o apoio da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), para garantir a estabilidade política e o funcionamento eficaz das instituições", refere o último relatório da UNOWAS para o Conselho de Segurança.

O Conselho de Segurança da ONU realiza na segunda-feira consultas com a UNOWAS, durante as quais será analisado o relatório do representante do secretário-geral para a região, Mohamed Ibn Chambas, a que a Lusa teve hoje acesso, e com data de 24 de dezembro.