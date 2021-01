Actualidade

Os diretores de escolas e os pais defenderam hoje um maior investimento nas infraestruturas de algumas escolas do país, em especial as que estão situadas em regiões com temperaturas baixas, para que as salas tenham mais conforto térmico.

Alunos e professores de várias escolas do país têm de estar com mantas, casacos, gorros, cachecóis e luvas para suportar o frio nas salas de aulas, que tem sido agravado pela necessidade de arejar as salas devido à pandemia de covid-19.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, disse que a solução passa por dotar as escolas com infraestruturas com conforto térmico.