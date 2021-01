Covid-19

Notícias internacionais breves sobre a pandemia de covid-19.

GRÉCIA: Governo pretende vacinar cerca de 8.000 pessoas ou mais por dia

A Grécia pretende acelerar a sua campanha de vacinação contra o novo coronavírus, com o objetivo de vacinar cerca de 8.000 pessoas ou mais por dia, em comparação com as atuais 5.000 por dia, disse hoje o primeiro-ministro do país.