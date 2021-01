Actualidade

O parlamento homenageou hoje o cantor Carlos do Carmo, que morreu aos 81 anos no primeiro dia de 2021, recordando "uma voz ímpar do fado e da canção portuguesa".

Foi aprovado, por unanimidade, um voto de pesar apresentado pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, em que se lembra a carreira e a vida do cantor que eternizou "Lisboa menina e moça", adotada como canção oficial da cidade de Lisboa.

Os deputados cumpriram um minuto de silêncio. A mulher e filhos de Carlos do Carmo estiveram presentes na sessão de votações.