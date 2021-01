Actualidade

O Governo criou um Grupo de Trabalho para a Prevenção e o Combate ao Racismo e à Discriminação que agora tem cinco meses para apresentar contributos e recomendações para a elaboração de políticas públicas nesta área.

O despacho, publicado hoje, é da responsabilidade da secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, e adianta que este grupo de trabalho tem uma composição multidisciplinar, desde logo incluindo a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR), mas também com especialistas e representantes de associações antirracistas.

"O Grupo de Trabalho tem como missão apresentar, até 30 de junho, um relatório com contributos e recomendações para as políticas públicas em matéria de prevenção e combate ao racismo e à discriminação étnico-racial", lê-se no comunicado enviado às redações.