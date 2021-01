Actualidade

Uma bombista suicida matou hoje 13 civis, incluindo oito crianças, no norte dos Camarões, ao detonar uma bomba que transportava num ataque do Boko Haram, disseram à agência France Presse fontes locais.

Os 'jihadistas' do Boko Haram atacaram, durante a noite, a aldeia de Mozogo, brandindo catanas e gritando "Allah Akbar", forçando os residentes a fugirem para uma floresta próxima, disseram Mahamat Chetima Abba, o chefe tradicional de Mozogo.

Uma mulher que integrava o grupo de atacantes aproveitou a confusão para detonar os explosivos que trazia no meio da multidão de fugitivos, de acordo com as mesmas fontes.