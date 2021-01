Actualidade

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP anunciou hoje que irá ao mercado na quarta-feira para arrecadar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros, através da emissão de Obrigações do Tesouro (OT).

"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 13 de janeiro pelas 10:30 horas dois leilões das OT com maturidade em 18 de outubro de 2030 e 12 de outubro de 2035, com um montante indicativo global entre EUR 1.000 milhões e EUR 1.250 milhões", pode ler-se num comunicado hoje enviado às redações.

Esta é a primeira ida ao mercado de 2021, cujo anúncio acontece um dia depois de ter sido divulgado o programa de financiamento do Estado para o conjunto do ano.