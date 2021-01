Actualidade

O comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, revelou ter recebido hoje "clarificações" da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, sobre a designação do magistrado José Guerra para a Procuradoria Europeia, mas apontou que cabe ao Conselho verificar eventuais "irregularidades".

"Numa chamada telefónica, a ministra Van Dunem providenciou-me clarificações relativamente à nomeação do Procurador de Portugal para a Procuradoria Europeia", escreveu Reynders na sua conta oficial na rede social Twitter, acrescentando, no entanto, que "cabe ao Conselho verificar se houve quaisquer irregularidades no processo de seleção".

A terminar a publicação, o comissário belga reitera o empenhamento em "tornar a Procuradoria Europeia operacional o mais rapidamente possível".