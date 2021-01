Covid-19

A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza hoje 323 surtos ativos de covid-19, dos quais 121 estão identificados em estruturas residenciais para idosos, com um total de 3.133 casos confirmados, revela a Administração Regional de Saúde.

Do total de surtos ativos nesta região, "oito estão em fase de resolução", adianta a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), em resposta à agência Lusa.

Quanto aos 121 surtos ativos em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI), segundo dados de hoje, "com um total de 3.133 casos confirmados", a Administração Regional de Saúde refere que, no âmbito da incidência de infeções na região de Lisboa e Vale do Tejo, a situação nos lares de idosos "representa preocupação considerando a idade e as comorbilidades geralmente associadas aos residentes em ERPI".