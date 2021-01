Mau tempo

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira assinalou desde quinta-feira 96 ocorrências de várias tipologias na sequência do mau tempo que afetou o arquipélago, indicou hoje a instituição, referindo que não se registaram danos humanos.

Quedas de árvores, derrocadas e inundações foram as ocorrências mais frequentes entre quinta-feira e a madrugada de hoje, sendo que no concelho de Santana, no norte da ilha, uma casa desabou e duas pessoas ficaram desalojadas.

A costa norte e as regiões montanhosas da Madeira estiveram sob aviso vermelho, o mais grave, até às 03:00 de hoje, devido a vento e períodos de chuva ou aguaceiros fortes associados à depressão Filomena.