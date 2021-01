Actualidade

O argentino Otamendi e o brasileiro Pedrinho estão de regresso aos convocados do Benfica, que hoje recebe o Tondela, em encontro da 13.ª jornada da I Liga de futebol, assim como Seferovic e Gonçalo Ramos, recuperados da covid-19.

O defesa central Otamendi falhou a partida dos 'encarnados' nos Açores com o Santa Clara (1-1) devido a castigo, enquanto o extremo Pedrinho recuperou dos problemas físicos e está de regresso às opções do técnico Jorge Jesus.

Ambos fazem parte da uma lista de 20 jogadores convocados pelo treinador do Benfica, em que também estão o suíço Seferovic e jovem português Gonçalo Ramos, que falharam os últimos encontros do emblema lisboeta por estarem infetados com o novo coronavírus.