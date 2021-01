Actualidade

O tempo frio fez disparar a procura de aparelhos de aquecimento nas grandes superfícies e nas lojas especializadas, com as vendas a triplicarem nos últimos dias, adiantaram à Lusa a Auchan, Jerónimo Martins e Worten.

Nos supermercados e hipermercados Pingo Doce a procura "acentuou-se desde dezembro", mas, só na última semana, as vendas triplicaram face ao período homólogo, adiantou a Jerónimo Martins, em resposta à agência Lusa.

A Auchan, por sua vez, registou um aumento na ordem de 150%, em comparação com o mesmo período do ano passado, no que se refere aos clientes que compraram este produtos, cujas vendas cresceram 120%.