Actualidade

As perdas por imparidade na banca nacional aumentaram 65,8% na comparação entre janeiro e setembro de 2019 e o mesmo período de 2020, num montante correspondente a 817 milhões de euros, segundo a Associação Portuguesa de Bancos (APB).

De acordo com a síntese de indicadores do setor bancário da APB relativa ao terceiro trimestre de 2020, as perdas por imparidade na banca passaram de 1.242 milhões de euros em setembro de 2019 para 2.059 milhões de euros no mesmo período de 2020.

Já as imparidades medidas em percentagem do produto bancário, aumentaram 13,1 pontos percentuais entre o final de setembro de 2019 e o mesmo período de 2020.