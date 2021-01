Covid-19

Sessenta e duas pessoas estão infetadas pela covid-19 no Lar de São José, em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, depois de um residente ter ficado infetado após uma ida ao hospital, revelou hoje a instituição.

O secretário do conselho diretivo do Lar de São José, Bruno Gigante, disse à agência Lusa que, na segunda-feira, um utente teve teste positivo à covid-19, na sequência de uma deslocação à urgência do hospital de Torres Vedras.

Na quarta-feira, as autoridades de saúde decidiram testar todos os 124 utentes e 90 funcionários, dos quais 62 vieram a ter hoje teste positivo.