Presidenciais

O presidente do PSD afirmou-se hoje disponível para analisar a possibilidade de as eleições presidenciais serem adiadas se houver pedidos de candidatos nesse sentido e caso exista no parlamento "consenso e bom senso" para ultrapassar obstáculos constitucionais.

Rui Rio admitiu esta possibilidade no final de uma audiência com o primeiro-ministro, António Costa, em São Bento, depois de questionado pelos jornalistas sobre as condições para a realização das eleições presidenciais no próximo dia 24, com o país numa situação de confinamento quase geral por causa da epidemia de covid-19.

O líder social-democrata começou por observar que há uma grande probabilidade de os portugueses estarem sujeitos a um confinamento no próximo dia 24, tendo então de existir nesse domingo "uma exceção para as pessoas poderem sair para votar".