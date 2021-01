Covid-19

Cientistas identificaram no Brasil o primeiro caso de reinfeção provocada por um tipo de mutação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) encontrada inicialmente na África do Sul, e que preocupa as autoridades de saúde devido à sua elevada transmissibilidade.

A descoberta foi feita por investigadores brasileiros do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) e publicada numa versão preliminar que ainda aguarda revisão por pares na revista científica The Lancet Infectious Diseases.

A mutação sul-africana do novo coronavírus chamada E484K, que em tese tornou o vírus mais infeccioso, foi detetada numa mulher de 45 anos na cidade brasileira de Salvador.