A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) afirmou hoje que qualquer empresa que cumpra o caderno de encargos do concurso público para a implementação do IVAucher pode concorrer, depois da Revolut ter feito observações sobre o mesmo.

"Qualquer empresa que tenha condições para assegurar a implementação do programa nos termos legalmente previstos poderá ainda apresentar a sua proposta no âmbito daquele concurso público internacional", pode ler-se numa comunicação da AT enviada hoje à Lusa.

Segundo a autoridade, "qualquer empresa a nível europeu poderá participar naquele concurso", cujas submissões de propostas devem ser feitas na plataforma eletrónica de contratação pública (saphetygov) no prazo previsto.