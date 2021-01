Actualidade

A biblioteca itinerante de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, venceu a 6.ª edição do Prémio Boas Práticas em Bibliotecas Públicas Municipais, foi hoje divulgado.

A Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), numa nota publicada no seu 'site', refere que "o júri do Prémio Boas Práticas em Bibliotecas Públicas Municipais, na sua 6.ª edição, decidiu atribuir o Prémio de 2019 à candidatura 'Bibliomóvel de Proença-a-Nova'".

"A Bibliomóvel de Proença-a-Nova tem sido um exemplo de como os serviços de proximidade fazem a diferença em territórios com as nossas características e receber esta distinção, para além de nos sentirmos orgulhosos, reforça o compromisso de inovarmos naquilo que são as bibliotecas como espaços de cultura e de conhecimento e que, com a mobilidade e o contacto próximo com a nossa população, podem oferecer mais serviços que vão ao encontro das necessidades dos seus utilizadores", afirmou, à agência Lusa, o presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo.