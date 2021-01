Actualidade

O novo bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas defendeu que esta classe profissional deve "ter a responsabilidade exclusiva" na verificação do uso de verbas dos quadros comunitários e prometeu lutar por uma melhor imagem dos auditores.

Em declarações à Lusa, Virgílio Macedo, que tomou posse esta quinta-feira, recordou que "nos últimos meses houve muitos milhões de euros de ajudas públicas que foram concedidos à economia para suster o emprego e ajudar a manter a capacidade produtiva do país" e que é importante a "salvaguarda do dinheiro dos contribuintes, para o processo ser o mais transparente e rigoroso possível".

Por isso, "deveria haver alguém que de forma independente verificasse que a utilização desses fundos foi feita de forma correta", referiu, salientando que tem informações de que, em alguns casos, os "empréstimos concedidos com garantia do Estado foram pedidos não para fazer face a custos com a pandemia e sim para substituir outros empréstimos. Isso é inaceitável do ponto de vista do uso de dinheiros públicos", destacou o bastonário.