O colombiano Alex Saab, detido em Cabo Verde, afirmou hoje à Lusa que é "inocente" das acusações dos Estados Unidos de América (EUA), recusando ser extraditado por apoiar o regime venezuelano que o Presidente Trump "está a tentar derrubar".

"Posso dizer categoricamente: sim, sou inocente", afirmou Alex Saab, na entrevista escrita a partir da cadeia na ilha do Sal, onde está detido a aguardar extradição desde junho pedida pelos EUA, que o consideram um testa-de-ferro do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

"A minha única ofensa é ajudar o povo da Venezuela sob a liderança do Presidente Maduro. Sou vítima de perseguição política, estou injustamente preso por atender às necessidades humanitárias do povo venezuelano. Com certeza não terei um julgamento justo se for extraditado e serei alvo de envenenamento por ser agente diplomático de um país cujo Governo é alvo da administração americana", acusou ainda.