Covid-19

Um surto de covid-19 no Centro Social e Paroquial de Santo Aleixo, no concelho de Monforte (Portalegre), já infetou 18 pessoas, entre utentes e funcionários, revelou hoje a câmara municipal.

Num comunicado assinado pelo presidente da Câmara de Monforte, Gonçalo Lagem, publicado na página do município na rede social Facebook, é explicado que estão infetados 14 utentes e quatro funcionários da instituição.

"O Centro Social e Paroquial de Santo Aleixo, juntamente com os parceiros, Segurança Social, Saúde, município e junta de freguesia, estão a trabalhar no sentido de ajustar e aplicar as medidas mais adequadas para cuidar dos infetados e proteger os utentes negativos", é realçado no documento.