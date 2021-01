Actualidade

A tempestade 'Filomena' obrigou as autoridades espanholas a declarar o alerta vermelho depois de grande parte de Espanha estar coberta de neve, afetando os transportes rodoviários, ferroviários e aéreos, prevendo-se que o pior venha no fim de semana.

Parte do centro de Espanha, que inclui a capital, Madrid, está coberta de neve e espera-se que a situação se agrave nas próximas 24 horas à medida que a "Filomena" se desloca para norte a partir do Estreito de Gibraltar (sul), indicam as previsões meteorológicas espanholas.

O forte nevão, considerado já o maior do século em Madrid (os dois últimos mais fortes ocorreram em fevereiro de 1983 e em março de 1971), começou ainda na quinta-feira, estando a provocar desde hoje fortes constrangimentos, com o encerramento de 270 estradas e o cancelamento ou o atraso de mais de 40 voos, tal como referem as autoridades rodoviárias e aeroportuárias.