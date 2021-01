Presidenciais

O secretário-geral do PCP afastou hoje um adiamento das eleições presidenciais, frisando que é objetivo que a Constituição não pode ser alterada com o país em estado de emergência, e disse estranhar a posição de Rui Rio.

Esta posição foi transmitida por Jerónimo de Sousa no final de uma audiência com o primeiro-ministro, em São Bento, sobre um eventual agravamento das medidas de combate à covid-19 em Portugal.

Confrontado com a possibilidade admitida momentos antes pelo presidente do PSD, Rui Rio, no sentido de se equacionar um eventual adiamento das eleições presidenciais, marcadas para o próximo dia 24, o líder comunista afastou em absoluto esse cenário.