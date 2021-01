Actualidade

A atriz Fernanda Gonçalves, nome sempre presente no Teatro Experimental do Porto, morreu esta quinta-feira, nesta cidade, aos 88 anos, disse hoje à Lusa o ator e encenador Júlio Gago, amigo da família e antigo diretor da companhia.

"Em 2001, fez o último espetáculo da vida dela, que foi 'Os Fantasmas', do dramaturgo italiano Eduardo De Filippo", recordou Júlio Gago, atual presidente da Assembleia Geral do Teatro Experimental do Porto (TEP) e amigo da família da atriz, de quem recorda a sua estreia em palco, em maio de 1956, na encenação de "Macbeth", de Shakespeare, dirigida por António Pedro.

Em entrevista telefónica à agência Lusa, Júlio Gago contou que Fernanda Gonçalves fez parte da equipa do TEP desde início, desde o primeiro espetáculo, de "Gota de Mel", de Leon Chancerel, levado a cena em 18 de junho de 1953.