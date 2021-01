Eleições/EUA

A líder democrata da Câmara de Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, disse hoje que falou com chefias militares para tentar evitar que Donald Trump use códigos de armas nucleares, ameaçando agir para o remover do cargo rapidamente.

Nancy Pelosi considera que Trump é um "Presidente instável" e não tem condições para exercer funções, pelo que está apreensiva relativamente ao seu acesso a códigos de armas nucleares.

"Esta manhã falei com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Mark Milley, para discutir as precauções disponíveis para evitar que um Presidente instável inicie hostilidades militares ou tenha acesso a códigos de lançamento e ordene um ataque nuclear", escreveu a líder democrata numa carta que enviou aos seus colegas parlamentares.