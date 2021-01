Actualidade

As Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) disseram hoje que já conseguiram "devolver a tranquilidade" ao centro do país, região que tem sido palco de incursões armadas de um grupo dissidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

"Podemos garantir hoje que as Forças Armadas já devolveram a tranquilidade na região centro e nós vamos continuar até que essa paz seja devolvida", declarou o porta-voz das FADM, Freitas Neto, citado pela Televisão de Moçambique.

Em causa estão as incursões atribuídas à autoproclamada Junta Militar da Renamo, um grupo de guerrilheiros dissidentes do maior partido de oposição acusado pelas autoridades de protagonizar emboscadas e ataques a viaturas nas estradas e aldeias do centro de Moçambique.