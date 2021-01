Presidenciais

O PS afastou hoje um adiamento das eleições presidenciais, que implicariam uma revisão constitucional impossível em emergência, mas defendeu o aprofundamento de mecanismos para facilitar o voto em 24 de janeiro.

Questionado pelos jornalistas no final de uma audiência com o primeiro-ministro, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, sublinhou que "não é possível fazer uma revisão constitucional" durante a vigência do estado de emergência.

"Não há condições para uma revisão constitucional em cima de uma crise desta natureza. Uma revisão da Constituição deve ser feita em circunstâncias de muita ponderação", salientou.