Covid-19

Nos primeiros 10 meses da pandemia da covid-19 morreram mais 11.736 pessoas em Portugal do que seria esperado nesse período, um "excesso de mortalidade de 13,6%", anunciou hoje a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP).

Entre 16 de março de 2020, quando foi notificada a primeira morte por covid-19, e 31 de dezembro, "registaram-se mais 11.736 óbitos devido a causas naturais do que aqueles que seriam de esperar, com base na mortalidade média dos últimos cinco anos", revelam os investigadores do barómetro covid-19 da ENSP da Universidade Nova de Lisboa.

Segundo o mesmo estudo, dessas 11.736 mortes, 59% (6.906) deveram-se à covid-19, enquanto que 41% (4.830) resultaram de causas naturais, a que os investigadores chamam de "mortalidade colateral".