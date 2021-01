Actualidade

Quarenta e quatro espetáculos diferentes, 14 dos quais de teatro para adultos e 13 para a infância, preenchem a programação da temporada de 2021 da Companhia de Teatro de Almada (CTA), hoje anunciada.

"Shitz", de Hanoch Levin, "O misantropo", de Molière, "Um gajo nunca mais é a mesma coisa" e "Não come nem deixa comer" são quatro criações da companhia que, no próximo dia 24 de abril, comemora 50 anos de existência, remontando à sua estrutura original.

Shakespeare, Thomas Bernhard, Gary Owen, Isabela Figueiredo, Ilse Losa, Jorge Amado são outros autores para a temporada, que também vai contar com outras companhias, para a celebração do cinquentenário, com dança e com música de criadores como Ricardo Ribeiro, Lena D´Água e Salvador Sobral.